Thiès / Korité 2022 : Me Ousmane Diagne confirme son audience au palais et s'explique...

Suite aux récents propos selon lesquels le maire de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) a été reçu par le Président de la République, ce dernier a, en marge de la prière de l'Aïd El Fitr, saisi l'occasion pour éclairer la lanterne des uns et des autres.



Et, il n'a pas été question, selon Me Ousmane Diagne de rejoindre le camp de la mouvance présidentielle, mais plutôt de la réalisation de deux projets d'infrastructures.



D'après lui, "c'est une certaine classe politique qui pense que leur place au sein de BBY est menacée qui a distillé cette information. Mais je vous assure que Me Ousmane Diagne demeure plus que jamais ancré dans la coalition YAW"...