Thiès : Démantèlement d’un réseau de malfaiteurs impliqués dans une série de vols nocturnes

Un réseau de malfaiteurs vient d’être démantelé par les forces de l’ordre à Thiès. Impliqués dans une série de vols nocturnes avec violence, trois de ses membres ont été mis hors d’état de nuire. Cependant, le chef présumé du réseau aurait réussi à prendre la fuite.



Leur arrestation fait suite à un vol commis dans la nuit du 19 mars 2025, aux alentours de 5 heures du matin. Trois individus ont escaladé le balcon du domicile d’un certain C. D. avant de dérober deux télévisions Samsung (85 et 55 pouces). Alertés, les enquêteurs ont rapidement remonté la piste des malfaiteurs en suivant les indices jusqu’au domicile de M. D., où une perquisition a permis de retrouver les suspects ainsi que plusieurs objets volés, selon nos confrères de Thièsinfo.



Les investigations ont révélé le mode opératoire du groupe : des vols commis en réunion la nuit, avec usage d’armes blanches et de moyens de locomotion pour faciliter leur fuite.



Par ailleurs, ces individus seraient également impliqués dans des tentatives d’évasion et des actes de rébellion contre les forces de l’ordre. En détention, ils auraient tenté de découper les grilles de leur cellule à l’aide d’une scie à métaux. Actuellement, le cerveau présumé de la bande est activement recherché par les autorités.