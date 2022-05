Thiès / Bessup Sétal : Abdoulaye Seydou Sow salue la mobilisation des populations et invite à l'implication de tous…

Dans le cadre des journées de nettoiement organisées par le Président Macky Sall pour un Sénégal "Zéro déchets", le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène, Abdoulaye Seydou Sow, s'est rendu dans la cité du rail pour faire la situation, mais également procéder au nettoiement de l'école Makan Diabaté, du centre de sauvegarde, du CEM Malick Sy et de l'avenue Serigne Mourtalla Mbacké aux alentours de la Manufacture des arts décoratifs.



Une activité symbolique, selon Abdoulaye Seydou Sow, qu'il faut pérenniser pour l'amélioration du cadre de vie avec l'implication des populations. Le renforcement du personnel de l'Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG) fait partie des priorités pour remporter cette bataille d'un Sénégal propre avec, estime-t-il, le concours des collectivités locales et celles territoriales qui sont des démembrements de l’État. Il a également salué le niveau de citoyenneté des élèves et des populations.



Cependant, il est revenu sur l'importance de la création de la nouvelle société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) et son impact sur la création d'emplois pour les jeunes.