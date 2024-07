Thiès/ Appui en équipements sportifs: Me Habib Vitin gâte les Asc Diankèn et Som et entend enrôler toutes les Asc de Thiès-Ouest

Le président du mouvement " Thiès d'Abord", Me Habib Vitin, s'est encore distingué dans le cadre d'un élan de solidarité.



En effet, il a mis à la disposition des Asc Diankèn et Som un important lot d'équipements sportifs. Il s'agit de 15 ballons, des pompes, dossards, des cordes, des sifflets et des Paquets placeurs.



Dans la foulée, il entend faire de même pour l'ensemble des Asc de la commune de Thiès-Ouest et par ricochet dans les autres communes...