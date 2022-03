Thiès : 5 districts et régions médicales financés à hauteur de 55 millions de dollars par l'Usaid à travers son projet "Owod"

Pour appuyer le gouvernement du Sénégal et le ministère de la santé et de l'action sociale dans la mise en œuvre de son plan de travail annuel, l'USAID à travers son projet "Owod" (être en bonne santé en langue serez) vient d'octroyer des financements d'un coût de 55 millions de dollars ( 3 077 425 893 FCFA) districts et régions médicales de Diourbel, Kédougou, Kolda, Tambacounda et Sédhiou. Ledit projet va mettre l'accent sur les domaines prioritaires en matière de santé à savoir la santé de la mère et de l'enfant, de l'adolescent, la planification familiale, le paludisme, la nutrition, la Couverture maladie universelle (Cmu), la Covid-19, le Wash entre autres.

D'après le Dr Marie Sarr Diouf, "ce projet vise surtout à améliorer l'accès à un service de qualité, à renforcer le système de santé et la capacitation des prestataires. Il inclut également une approche participative avec les organisations communautaires de base, les élus, la société civile et les comités de santé". Cette approche multisectorielle dans ces cinq régions a été saluée par les médecins chefs de région. Selon elle, "les renforcements de capacité sur le financement direct sont prévus en plus de la mise en place d'un dispositif de gouvernance pour une très bonne utilisation de ces ressources." En effet, cette approche est basée sur les subventions directes axées sur la demande attribuée aux régions médicales et aux districts sanitaires pour qu'ils puissent mettre en œuvre leur plan de travail annuel. Ainsi, ces deux subventions sont articulées autour des subventions de base et des subventions pour les projets innovants.