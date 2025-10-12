Thiès- 23e édition du Forum islamique pour la Paix: le coordinateur général Cheikh Ahmed Saloum Dieng et le Comité de pilotage, en conclave

En prélude à l'organisation de la 23e édition du Forum islamique pour la Paix prévue le vendredi 17 et le samedi 18 octobre 2025, les membres du comité de pilotage avec à sa tête le coordinateur général dudit Forum, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, se sont réunis ce samedi à Thiès pour les besoins des préparatifs.

Et pour cette présente édition, le thème central sera axé sur " l'éducation islamique et son rôle dans l'instauration de la paix et du développement durable". Les participants vont également se pencher sur d'autres sous-thèmes tels: 1- établissement à Al Azhar pour l'éducation et l'enseignement, de l'école à l'université; 2- complexe Cheikh Ahmadou Al Khadim: " un modèle d'éducation islamique pionnière"; 3- école de Koki de Cheikh Makhtar Noumbé Diop à Cheikh Ahmed Sakhir Lô; 4- l'éducation fondement du développement et de la paix: l'école sénégalaise en jeu".

Ainsi, le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye, sera l'invité d'honneur de cette édition. La cérémonie officielle quant à elle sera présidée par le gouverneur de région. À rappeler que plusieurs ambassadeurs des pays arabes, de l'ambassade de France sont conviés à cette cérémonie. Laquelle cérémonie enregistrera la participation d'éminents chercheurs venant de Coki, Touba, Ndiassane, de Tivaouane, des autres foyers religieux, ainsi qu'une vingtaine d'associations. À noter que la première édition du Forum islamique pour la Paix a été initiée en 2002...