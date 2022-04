Théâtre National Daniel Sorano : une nuit enchanteresse de récital de Khassaïdes.

Pour la 8ème édition de la Grande Nuit des khassaïdes, son initiateur Assane Diouf a préféré l’organiser au Théâtre national Daniel Sorano. En effet, lors des éditions précédentes Assane Diouf avait choisi les terrains des quartiers et universités pour donner goût aux écrits Mourides.



Cette rencontre a regroupé plusieurs lecteurs de khassida. Jusqu'à presque trois heures du matin, le passage des prestataires n'était pas achevé.



L’objectif visé par ce jeune mouride était de perpétuer et faire aimer les écrits de Cheikhoul Khadim. « Nous avons des rêves et espérons qu’un jour, nous organiserons cette cérémonie dans un espace beaucoup plus grand, comme dans les stades du Sénégal », escompte l’initiateur...