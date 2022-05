Tête de liste Départementale BBY : Alioune Ndoye, tête de gondole !

C’est Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau et ministre chargé de la pêche et de l'économie maritime qui sera chargé de diriger la liste départementale de Dakar de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » aux prochaines législatives.



Le socialiste a été avec son camarade Jean Baptiste Diouf pour rappel, les seuls survivants du raz de marée « Yewwi » lors des dernières élections locales de Mars dernier. Ils avaient réussi à garder leurs mairies au moment où tous les autres édiles avaient été emportés par la bourrasque. Il revient à Alioune Ndoye de faire plus ou même mieux qu’Amadou Ba qui en 2017 avait réussi à gagner « Dakar » devant la coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Sall...