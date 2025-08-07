Terreur à Keur Mbaye Fall : le charretier Cheikh Faye poignarde un vigile en pleine rue

À Keur Mbaye Fall, le nom de Cheikh Faye fait frissonner plus d’un. Réputé pour ses accès de violence et ses règlements de comptes musclés, le jeune charretier de 26 ans a encore plongé son quartier dans la peur. Dans la nuit du mardi 5 août 2025, il a poignardé un vigile, en pleine rue, sous les yeux choqués des riverains.







L’agression, sauvage et sans provocation directe, relance une fois de plus la question de l’impunité des récidivistes et de la sécurité dans certains quartiers sensibles de la banlieue dakaroise.







Une scène de violence sous fond de diluant et de provocations





Ce mardi-là, peu avant minuit, Cheikh Faye rôde dans les rues de la rue 10 de Keur Mbaye Fall, visiblement hors de lui. Un morceau de tissu imbibé de diluant à la bouche, il insulte tous ceux qu’il croise. Sa cible ce soir : Bécaye Dabo, un homme avec qui il entretient un vieux différend.







Mais c’est Issa Laye Ndiaye, vigile de profession et vendeur de café Touba à ses heures perdues, qui deviendra la victime collatérale de cette folie nocturne.







Alors que Cheikh Faye provoque Bécaye Dabo, le vigile s’interpose une première fois pour calmer la situation. Cheikh s’éloigne, mais revient quelques minutes plus tard, toujours plus menaçant. Issa tente encore d’éviter un affrontement. Il ceinture Cheikh pour l’éloigner.







C’est à ce moment que le charretier sort un couteau de sa poche et plante la lame en pleine poitrine du vigile, avant de défier la foule, puis de s’éclipser, comme si de rien n’était.



Une prise en charge rapide qui sauve une vie

Gisant dans une mare de sang, Issa Laye Ndiaye est rapidement pris en charge par les secours. Transporté d’abord au poste de santé de Keur Mbaye Fall, il est ensuite évacué à l’hôpital de Pikine où, selon les dernières nouvelles, ses jours ne sont pas en danger. Une bonne nouvelle qui n’efface pas la gravité de l’acte.







Une arrestation rendue possible grâce aux habitants





Ce n’est que grâce à la vigilance des riverains que la police de Zac Mbao, alors en patrouille de sécurisation, a pu agir efficacement. Informés par la population, les policiers parviennent à localiser le domicile de Cheikh Faye, qui, ironie du sort, n’avait pas quitté le quartier, curieux du sort réservé à sa victime.







Encore en possession de diluant, l’agresseur tente de résister à l’arrestation, mais est finalement maîtrisé, placé en garde à vue, puis présenté au parquet ce jeudi pour tentative de meurtre.



Le profil inquiétant d’un récidiviste devenu intouchable

Cheikh Faye n’en est pas à son premier coup d’éclat. Déjà cité dans de multiples bagarres à Keur Mbaye Fall, il bénéficie d’une réputation qui inspire la peur et le silence. « Rien que son nom suffit à faire fuir les enfants », glisse un habitant du quartier. Ce sentiment d’impunité semble avoir encouragé sa dernière agression.

