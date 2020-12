Teqball / National challenger série 2021 : Une tournée de 4 étapes pour détecter les meilleurs « Teqers » Sénégalais.

La Fédération internationale de Teqball (Fiteq) a officiellement validé le programme soumis par l’association sénégalaise de Teqball (Asteq.) Un programme décliné sur un document de 11 pages comportant les grands axes qui prendront en charge la détection et la sélection des meilleurs Teqballeurs ou Teqers sénégalais éparpillés sur l’étendue du territoire national.



À cet effet, quatre étapes ont été fixées en vue de ces sélections à grande échelle destinées à la préparation des prochaines éliminatoires comptant pour le mondial de Teqball.



Pour la première étape, les régions de Saint-Louis et Louga (16 et 17 janvier 2021) seront à l’honneur. S’en suivra la région de Tambacounda, puis celle de Kaffrine pour le compte de la seconde étape (23 et 24 janvier 2021.)



Mbour et Dakar vont accueillir les tournois nationaux dont la première partie se déroulera entre le 30 et 31 janvier dans la capitale. Avant que la localité de Mbour ne reçoive la dernière étape de ce « National challenger série », du 13 au 14 février 2021.



Pour ce qui est du tournoi proprement dit et des règlements qui devront le régir, le document présenté par l’Asteq précise que les règles du jeu seront identiques à celles de la Fiteq. À noter que deux tournois se dérouleront en mode intérieur et deux autres en open space.



Le nombre de clubs qualifiés par région à l’issue de ces tournois sera défini au prorata du nombre de clubs affiliés dans chaque région.



En attendant la confection des licences qui devraient être numérisées, les pièces d’identité feront foi et serviront de licences aux participants.