Témento (Vélingara) : Un opérateur économique tué pour avoir réclamé des noix d'anacarde

Témento, Vélingara – Un drame s'est produit à Témento où Moussa Ndiaye, un opérateur économique spécialisé dans l'anacarde, aurait été tué par l'infirmier chef de poste du village pour avoir réclamé sa production de noix. Son corps a été retrouvé enterré derrière les toilettes de l'infirmier chef de poste ce samedi 31 mai, dans ce village de la commune de Paroumba. La victime était portée disparue depuis le 17 mai dernier.



Moussa Ndiaye s'activait dans l'achat et la commercialisation des noix de cajou. Selon nos sources, il aurait remis, le 15 mai dernier, deux millions de francs CFA à l’infirmier chef de poste de Témento, Babacar Ndiaye, pour l’achat de huit tonnes de noix d’acajou auprès des villageois, qui devaient lui être livrées par la suite. Le 17 mai, la victime, accompagnée de ses ouvriers, s'était rendue auprès de l'infirmier pour récupérer sa marchandise.



C'est en allant voir l'infirmier Babacar Ndiaye chez lui que Moussa Ndiaye a été porté disparu et est resté injoignable, suscitant l'inquiétude de sa famille qui a alerté les forces de défense et de sécurité.



L'ouverture d'une enquête a rapidement mené à l'audition de Babacar Ndiaye, qui a d'abord été déféré pour abus de confiance. Après une investigation plus approfondie, il a été conduit chez lui où le corps de Moussa Ndiaye a été découvert, enterré dans un trou.



À la suite de cette découverte macabre, les populations, en furie, ont failli lyncher l'infirmier chef de poste, qui ne doit son salut qu'à l'intervention de certains jeunes ayant évité le pire.



Madou Diallo