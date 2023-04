Télécommunications : Free Sénégal lance en 2024 le plus grand projet de câble sous-marin au monde, reliant 23 pays d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient

L’opérateur de téléphonie Free Sénégal se délecte d’avoir le meilleur réseau téléphonique au Sénégal. L’opérateur se basant sur une étude indépendante de Comet SA réalisée entre septembre et décembre 2022.



Selon un communiqué, l’opérateur annonce : de Dakar à Touba, de Thiès à Saint-Louis à Ziguinchor, de Mbour à Ziguinchor via Tambacounda et Kolda, Free a patiemment mis en place au fil des ans, un réseau 3G qui couvre maintenant plus de 97% de la population sénégalaise et une 4G qui touche 9 sénégalais sur 10.



Par ailleurs, Free annonce le lancement en 2023/2024 du plus grand projet de câble sous-marin au monde, reliant 23 pays d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient.



Selon le communiqué, Comet a réalisé cette étude selon une méthodologie assez pointue et un parcours qui l’a mené sur les 14 régions du Sénégal. Les résultats de ce benchmark sont sans appel : Free arrive largement en tête aussi bien sur la qualité de la connexion Internet que sur les appels Voix.



Partant de ce classement, l’opérateur révèle ses investissements. Free a investi sur le réseau depuis 2018 plus de 130 milliards FCFA pour la modernisation de l’ensemble de son réseau de télécommunications en moins de 5 ans sur le réseau et multiplié par 3 son nombre de sites 4G et 4G+, passant de 337 sites en 2019, à 1359 sites à la date d’aujourd’hui.



Le texte révèle que le DG Mamadou Mbengue, rassure que Free est aujourd’hui un opérateur qui dispose d’infrastructures nationales et internationales 100% indépendantes : datacenter dernière génération certifié Tier III Design & Facility, plus de 1500 sites, 2500 kms de fibre optique, accès direct aux câbles SAT3 et ACE.