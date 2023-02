Tapha Tine vs B52 / Modou Mbaye et Boy Kaïré analysent le choc « Kou dieul coup bou porté… »

De l’avis de Mamadou Mbaye, commentateur de lutte et Boy Kaïré, ancien champion de l’arène sénégalaise, la revanche entre Bombardier et Tapha Tine sera différente de leur première confrontation, il y’a plus de 10 ans. D’après eux, cette fois-ci, les deux mastodontes qui avaient perdu beaucoup de sang en privilégiant la bagarre, ont intérêt pour la lutte pure.

Boy Kaïré d’inviter les staff technique des deux lutteurs à trouver des stratégies de lutte plutôt que de favoriser la boxe « Kou dieul coup bou porté meun nga niakk! » Autrement dit, un KO n’est pas à écarter ce dimanche 12 février à l’arène nationale…