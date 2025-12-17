Abdoulaye Seck, défenseur central des lions : « Nous avons compris le message motivant du président… »


Le défenseur central de l’équipe nationale du Sénégal, Abdoulaye Seck a réagi suite à la remise du drapeau national par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye ce mercredi. « Nous avons bien écouté le chef de l'Etat. Nous allons tout donner pour mériter cet espoir du peuple Sénégalais qui a toujours été derrière nous… », a confié le joueur du Maccabi Haïfa. 
Autres articles
Mercredi 17 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN 2025 : Mory Diaw porté par l’élan présidentiel et la foi d’un groupe en mission

CAN 2025 : Mory Diaw porté par l’élan présidentiel et la foi d’un groupe en mission - 17/12/2025

Coupe du Monde : El Hadji Diouf révèle le secret face à la France, l’esprit de 2002 comme arme absolue

Coupe du Monde : El Hadji Diouf révèle le secret face à la France, l’esprit de 2002 comme arme absolue - 17/12/2025

CAN 2025 : galvanisés par l’appel du président Bassirou Diomaye, les Lions marchent vers la gloire

CAN 2025 : galvanisés par l’appel du président Bassirou Diomaye, les Lions marchent vers la gloire - 17/12/2025

CAN 2025 : Koulibaly veut une famille soudée pour aller au bout

CAN 2025 : Koulibaly veut une famille soudée pour aller au bout - 17/12/2025

CAN 2025 : Gana Gueye prêt à porter le Sénégal vers la deuxième étoile

CAN 2025 : Gana Gueye prêt à porter le Sénégal vers la deuxième étoile - 17/12/2025

SACRE - Ibrahima Mbaye gagne la Coupe Internationale avec le PSG face à un brillant Flamengo

SACRE - Ibrahima Mbaye gagne la Coupe Internationale avec le PSG face à un brillant Flamengo - 17/12/2025

« Nous ne partons pas pour figurer… » : le serment de Abdoulaye Fall aux lions devant le président

« Nous ne partons pas pour figurer… » : le serment de Abdoulaye Fall aux lions devant le président - 17/12/2025

Remise du drapeau aux Lions : la réaction de Pathé Ciss

Remise du drapeau aux Lions : la réaction de Pathé Ciss - 17/12/2025

CAN 2025 :/ La FSF constate et déclare le forfait de Ilay Camara

CAN 2025 :/ La FSF constate et déclare le forfait de Ilay Camara - 16/12/2025

CAN 2025 : Mamadou Lamine Camara rejoint les Lions après le forfait d’Ilay Camara

CAN 2025 : Mamadou Lamine Camara rejoint les Lions après le forfait d’Ilay Camara - 16/12/2025

Agression d’un policier à l’arme blanche : La chute de Dame Junior…de l’arène à la garde à vue

Agression d’un policier à l’arme blanche : La chute de Dame Junior…de l’arène à la garde à vue - 16/12/2025

CAN 2025 – Roma vs Como / Assane Diao contraint de sortir sur blessure

CAN 2025 – Roma vs Como / Assane Diao contraint de sortir sur blessure - 15/12/2025

CAN 2025- Mamadou Sarr, blessé , pourrait être forfait pour Maroc

CAN 2025- Mamadou Sarr, blessé , pourrait être forfait pour Maroc - 15/12/2025

Couteau « naw-naw », fuite et chasse à l’homme : un policier poignardé à Guédiawaye, Dame Junior dans le viseur

Couteau « naw-naw », fuite et chasse à l’homme : un policier poignardé à Guédiawaye, Dame Junior dans le viseur - 15/12/2025

CAN 2025- Ilay Camara blessé dès la 16e minute : Inquiétude à une semaine du début de la compétition

CAN 2025- Ilay Camara blessé dès la 16e minute : Inquiétude à une semaine du début de la compétition - 14/12/2025

CAN 2025- Ismaïla Sarr de retour de blessure face à une Manchester City beaucoup trop forte pour Crystal Palace

CAN 2025- Ismaïla Sarr de retour de blessure face à une Manchester City beaucoup trop forte pour Crystal Palace - 14/12/2025

Sport - Malal Diallo appelle à l’unité des Sénégalais derrière les Lions pour la CAN 2025

Sport - Malal Diallo appelle à l’unité des Sénégalais derrière les Lions pour la CAN 2025 - 14/12/2025

CAN 2025 : Pape Thiaw frappe du poing sur la table et promet une équipe prête à mourir pour le Sénégal

CAN 2025 : Pape Thiaw frappe du poing sur la table et promet une équipe prête à mourir pour le Sénégal - 14/12/2025

Hakimi pourrait jouer la CAN ? Mbaye Jacques Diop confiant mais prudent sur sa présence

Hakimi pourrait jouer la CAN ? Mbaye Jacques Diop confiant mais prudent sur sa présence - 13/12/2025

CAN 2025 - Avant la liste officielle : Mbaye Jacques Diop confirme, aucune surprise pour le Sénégal

CAN 2025 - Avant la liste officielle : Mbaye Jacques Diop confirme, aucune surprise pour le Sénégal - 13/12/2025

CAN 2025 et MONDIAL 2026 : La FSF dévoile sa feuille de route et annonce la présence du Président Diomaye lors du choc Sénégal - France

CAN 2025 et MONDIAL 2026 : La FSF dévoile sa feuille de route et annonce la présence du Président Diomaye lors du choc Sénégal - France - 12/12/2025

CAN Maroc 2025 : La FSF annonce la publication de la liste des 28 Lions ce samedi

CAN Maroc 2025 : La FSF annonce la publication de la liste des 28 Lions ce samedi - 11/12/2025

MAROC / Hakimi figure bien dans la liste officielle en perspective de la CAN 2025

MAROC / Hakimi figure bien dans la liste officielle en perspective de la CAN 2025 - 11/12/2025

Ligue des champions: Le Paris SG tenu en échec, le Real en crise

Ligue des champions: Le Paris SG tenu en échec, le Real en crise - 10/12/2025

Ligue des champions: le Paris SG tenu en échec à Bilbao (0-0)

Ligue des champions: le Paris SG tenu en échec à Bilbao (0-0) - 10/12/2025

Ligue des champions: sans Mbappé, le Real Madrid battu 2-1 chez lui par Manchester City

Ligue des champions: sans Mbappé, le Real Madrid battu 2-1 chez lui par Manchester City - 10/12/2025

Affaire Sidiki Diabaté vs Général Chico 223 : un procès sous tension, renvoyé à la dernière minute sur demande de la défense

Affaire Sidiki Diabaté vs Général Chico 223 : un procès sous tension, renvoyé à la dernière minute sur demande de la défense - 10/12/2025

CAN 2025 / Ismaela Jacobs de retour avec Galatassaray , Ousseynou Niang et Lamine Camara en forme

CAN 2025 / Ismaela Jacobs de retour avec Galatassaray , Ousseynou Niang et Lamine Camara en forme - 09/12/2025

Foot : Salah écarté du groupe de Liverpool pour le match contre l'Inter (club)

Foot : Salah écarté du groupe de Liverpool pour le match contre l'Inter (club) - 08/12/2025

Can 2025 / Assad rugit pour l’afrique : Le Maroc dévoile la mascotte officielle de la Can 2025

Can 2025 / Assad rugit pour l’afrique : Le Maroc dévoile la mascotte officielle de la Can 2025 - 08/12/2025

RSS Syndication