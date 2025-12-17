Abdoulaye Seck, défenseur central des lions : « Nous avons compris le message motivant du président… »

Le défenseur central de l’équipe nationale du Sénégal, Abdoulaye Seck a réagi suite à la remise du drapeau national par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye ce mercredi. « Nous avons bien écouté le chef de l'Etat. Nous allons tout donner pour mériter cet espoir du peuple Sénégalais qui a toujours été derrière nous… », a confié le joueur du Maccabi Haïfa.