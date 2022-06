Tambacounda / Tournée économique : le gouverneur Oumar M. Baldé, jette les bases du développement socio-économique de la commune de Kothiary.

Situé à quelque 464 Km de la capitale sénégalaise, la région de Tambacounda demeure et reste la capitale administrative de l’Est du Sénégal, communément appelé le Sénégal Oriental. Ainsi, c’est en marge d’un suivi des différentes politiques publiques et de développement locale initié par le gouvernement du Sénégal, que le gouverneur de la région de Tambacounda et l’ensemble de ses services ont entamé une visite économique dans la région de Tamba. C’est dans la commune de Kothiary, département de Goudiry, que le gouverneur Oumar Mamadou Baldé a entamé sa série de visite économique.



De cette façon, l’administration de la région a tenu à apporter les réponses idoines et dans les plus brefs délais, des solutions aux différentes doléances et préoccupations, formulées par la représentante du Conseil départemental, du président du Conseil communal, et particulièrement le maire la commune de Kothiary, Ismaïla Kaba.



Parmi les doléances, un problème récurrent d’eau et un besoin pressant de gare routière. Commune de Kothiary : le problème d’accès à l'eau entièrement pris en charge. Le village de Kothiary, érigé en commune depuis juillet 2008, est aujourd’hui confronté à un problème embarrassant d’accès à l'eau potable. Cette irrégularité est accentuée en grande partie par un dysfonctionnement presque quotidien du forage en place qui est aujourd’hui, d’après le maire de la commune, incapable de couvrir et de fournir la ressource sur l’ensemble du territoire. Ainsi, c’est pour apporter des issues à ce problème que s’inscrit cette tournée.



En effet, considérant que « cette tournée économique se définit de manière simple comme étant une administration qui va à la rencontre des populations avec une préoccupation consistant à résoudre les difficultés auxquelles elles sont confrontées », le gouverneur de la région administrative du Sénégal Oriental, de mentionner que « j’ai instruit au délégué régional de la Senelec d'installer plus rapidement un transformateur au niveau du forage ce qui va permettre d’améliorer la desserte en eau », a dit l’autorité administrative de la région avant de poursuivre : « l’État a décidé d’accompagner la commune de Kothiary à travers un linéaire de 20 kilomètres et vous avez tous constaté que les tranchées sont en pleine ville et bientôt ce problème va également arriver à son terme. »



Dans cette même dynamique d’apporter des solutions face à ce problème, le gouverneur suggère un élément qui concourt à la résolution de ce problème. En effet, constate Oumar Mamadou Baldé, « l'entreprise Areski exécutant le projet de la route nationale Tamba – Goudiry – Bakel, avait creusé un forage à Kothiary. Nous avons ce lot et le forage est là. J’ai engagé AGEROUTE et ARESKI dans le courant de la semaine de travailler à rétrocéder le forage qui servait aux travaux à la SOGES, pour augmenter sa capacité de desserte », estimant ensuite que « ce qu’on a aujourd’hui comme résultats, on peut considérer que la problématique de l’eau va trouver une solution à Kothiary et je vais le suivre personnellement. »



Le secteur du transport, quasiment renouvelé. La commune de Kothiary, qui est vue comme étant une ville d’histoire, est connue pour être un carrefour. En conséquence, il y a une nécessité de mettre à la disposition de la municipalité et de la population, une gare routière répondant aux normes. Pour l’occasion, « le Maire s’était ouvert à nous en disant que Kothiary avait besoin d’une gare routière », a révélé le gouverneur, avant d’annoncer : « J’ai demandé au maire de réunir son Conseil municipal et de voter la création et la construction d’une gare routière. Il nous a indiqué un site à l’entrée. Nous avons consulté le site, mais il ne répond pas aux normes. Par contre, nous avons trouvé une solution beaucoup plus facile. L’ancienne base de ARESKI ET AGEROUTE, où déjà nous avons un potentiel en terme de bâtiment construit quand on va nous rétrocéder la base, vous pouvez travailler pour la transformer en gare routière d’autant plus que le bitume est déjà sur place », dira-t-il.



Néanmoins, la sollicitation pour l’aménagement d’une gare pour les gros-porteurs reste inaccomplie. Cependant, « J’ai noté et nous allons voir avec les autorités compétentes et services compétents la faisabilité, mais s’il n'y pas d'avis contraire s’il n'y pas d’avis opposé, je donne mon accord pour vous accompagner pour le parking », a promis le gouverneur. Emploi des jeunes et financement des femmes, les directives majeures du gouverneur. S’agissant de l’emploi des jeunes et le financement des femmes, le gouverneur de la région a publiquement activé ses services de développement de la région ainsi que les principales structures étatiques pour soulager le vécu de ces couches vulnérables.



En effet, face à cette demande d’emploi, « j’ai instruit les services régionaux, notamment l’ANPEJ et avec tous les programmes qui militent dans le cadre de la promotion de l’emploi des jeunes, de voir comment concentrer un certains nombre d’efforts pour accompagner les jeunes de Kothiary à trouver de l’emploi », a-t-il indiqué, demandant dans la même lignée au directeur régional du développement communautaire, de venir trouver le maire et rencontrer les responsables des femmes pour voir dans le cadre des programmes de l’État, pour accompagner les groupements de femmes.



Cette tournée économique, entamée ce mardi 21 juin 2022, dans le département de Goudiry va se poursuivre dans le département de Bakel plus précisément dans la commune de Kidira...