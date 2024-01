Tambacounda / Phases régionales navétanes 2023 : la marraine Déo Cissé honore la jeunesse de la région

La finale des phases régionales navétanes de l’ORCAV de Tambacounda s’est jouée le 29 décembre 2023 au stade municipal. Elle a mis aux prises l’Asc Entente Quinzambougou et l’Asc Gourel Diadié. Au finish, Entente Quinzambougou a remporté la coupe par la plus petite des marques, 1 but à 0.



Pour l’occasion, la marraine madame Fatoumata Déo Cissé, conseillère spéciale à la présidence de la république et première vice-présidente du conseil départemental de Tambacounda, n’a pas lésiné sur les moyens pour récompenser et encourager les acteurs du ballon rond. Ainsi, le vainqueur est reparti avec une enveloppe de 600.000 Fcfa, un jeu de maillots, un ballon, un trophée, etc... Le vaincu a obtenu une enveloppe de 400.000 Fcfa. En outre, un trophée du meilleur buteur, un autre du meilleur gardien et également un trophée des meilleurs supporters, un trophée à l’équipe fair-play du tournoi ont été offerts par la marraine.



Une occasion pour elle, de se réjouir du choix porté sur sa modeste personne. « Je félicite l’Asc sacrée championne, à savoir Entente Quinzambougou qui doit aller défendre les couleurs de toute la région en 2024 aux phases nationales de l’ONCAV. Tous nos encouragements à l’Asc Gourel Diadié qui n’a pas du tout démérité. Tout s’est joué dans le fair-play. Les acteurs ont compris que c’était la fête de la jeunesse et qu’il fallait jouer dans la plus grande sportivité. Merci pour cela », a dit la marraine qui avait à ses côtés plusieurs invités dont le président du Conseil départemental, Mamadou Kassé directeur Général de la SICAP/S.A, le Maire de Néttéboulou.