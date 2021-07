Tambacounda : Mamadou Kassé renoue avec le forum des quartiers.

L'approche est novatrice car donnant l'opportunité aux habitants de faire le diagnostic des réels problèmes auxquels ils sont confrontés. Une vingtaine de quartiers sur les 30 que compte la commune de Tambacounda a déjà abrité le forum des quartiers présidé par Mamadou Kassé, Directeur Général de la Sicap S.A.



Dans cette logique, les quartiers Diallobougou et Quinzambougou ont été les hôtes de Mamadou Kassé et de son équipe politique. La mobilisation de la population était au rendez-vous démontrant toute l'affection qu'elle éprouve pour leur fils.



Dans ces deux quartiers, c’est une démonstration de force qui a été faite comme pour prendre l'opinion locale et nationale à témoin. Les habitants des localités visitées ont fait une motion de soutien au responsable de l'APR qui, disent-ils, symbolise l'espoir de toute la jeunesse tambacoundoise, des hommes et des femmes de tous âges. Mamadou Kassé conclura en ces termes : " je préfère être investi avec un cachet populaire et dans le respect de l´esprit consensuel tel que le souhaite le Président de la République..."