Remise du drapeau aux Lions : la réaction de Pathé Ciss

Le chef de l’Etat a remis ce mercredi , le drapeau national aux lions du Sénégal qui s’apprêtent à rejoindre les autres équipes au Maroc pour la coupe d’Afrique des nations. Le milieu de terrain Sénégalais se projette déjà et se dit prêt pour réaliser des performances au goût de cette CAN.
