Tamba-Pape Djibril Fall au procès de Bougane : « On n'attend pas un procureur qui soit d'un parti ou à la solde du pouvoir ».

L'ex-député Pape Djibril Fall a également fait le déplacement à Tambacounda pour assister au procès de Bougane, ce mercredi 30 octobre 2024. Faisant face à la presse, avant le démarrage du procès, PDF d'alerter : « On veut un juge libre, on n'attend pas un procureur qui soit d'un parti ou à la solde du pouvoir. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que la justice soit dite et que Bougane puisse rentrer chez lui… », laisse entendre ce membre de la coalition "Samm Sa Kaddu".