Tabaski 2026 à Dahra Djoloff : le défi du ministre Mabouba Diagne, « fournir 900.000 moutons pour compléter les 2 millions nécessaires »

Dans le cadre de sa traditionnelle tournée à l’approche de la fête de la Tabaski, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, accompagné des autorités administratives du département de Linguère, des organisations d’éleveurs et de consommateurs, s’est rendu ce dimanche 17 Mai au foirail de Dahra Djoloff afin de s’enquérir de la situation du marché du bétail, à une dizaine de jours de la fête du mouton.



À l’issue de cette visite, le ministre a rassuré sur le niveau d’approvisionnement du marché en moutons. « Le marché hebdomadaire de Dahra réalise une performance record de 68 % comparé à l’année dernière. Ce bétail “made in Sénégal” nous prouve qu’ensemble, avec le gouvernement et les éleveurs, nous pouvons relever le défi de fournir au Sénégal les 900.000 moutons nécessaires pour compléter les 2 millions dont le pays a besoin pour la Tabaski », a déclaré le Dr Mabouba Diagne face à la presse.



Le ministre a également annoncé le lancement d’un vaste programme de 5.000 hectares de cultures fourragères destiné à accompagner les éleveurs confrontés à la cherté de l’aliment de bétail.



Poursuivant son intervention, le Dr Mabouba Diagne a fait savoir qu’une dérogation spéciale a été accordée afin de permettre aux éleveurs de Dahra Djoloff d’accéder aux financements du FONSTAB.



Selon le ministre, cette annonce a été très bien accueillie par les acteurs du secteur de l’élevage. Il a par ailleurs indiqué que d’importantes mesures sont prises par le gouvernement, notamment la lutte contre le vol de bétail, la baisse du prix de l’aliment de bétail ainsi que la construction de forages pastoraux, dans le but d’améliorer durablement les conditions des éleveurs dans la localité.

