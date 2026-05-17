Affaire Epstein: une dizaine de nouvelles victimes se sont manifestées auprès du parquet de Paris

Une dizaine de nouvelles présumées victimes de Jeffrey Epstein se sont signalées au parquet de Paris, a indiqué dimanche la procureure Laure Beccuau sur RTL.

Le parquet de Paris a ouvert une large enquête pour “traite d’êtres humains” après la publication par le gouvernement américain de milliers de fichiers appartenant à Jeffrey Epstein. L’objectif est notamment d’identifier ceux qui auraient pu faciliter ses crimes en France, par exemple en lui fournissant des victimes.



Dans ce cadre, le parquet de Paris vient de recevoir le signalement d’une dizaine de nouvelles personnes présumées victimes du criminel sexuel décédé en 2019. L’objectif de l’enquête est notamment d’identifier ceux qui auraient pu permettre à Jeffrey Epstein de faciliter ses crimes en France. “Aucune des personnes susceptibles d’être mises en cause n’a été entendue” jusqu’à présent, a précisé la procureure Laure Beccuau.



“Nous avons ressorti l’ordinateur de M. Epstein, sa téléphonie, ses carnets d’adresses”

Au total, une vingtaine de victimes se sont manifestées. Celles qui avaient déjà été signalées étaient notamment des victimes de Jean-Luc Brunel, agent de mannequins mis en examen pour viol sur mineurs, qui s’est suicidé en détention en 2022, ou de Gérald Marie, ex-dirigeant de la prestigieuse agence de mannequins Elite, visé par des plaintes et qui a nié publiquement les faits par le biais de son avocate.



“Nous entendons ces victimes, un certain nombre d’entre elles sont à l’étranger”, a expliqué la procureure. “Nous avons ressorti l’ordinateur de M. Epstein, sa téléphonie, ses carnets d’adresses”, qui font l’objet de nouvelles analyses, a-t-elle précisé. “Nous aurons aussi des demandes d’entraide internationale”. “C’est quand on aura complété notre connaissance” des relations “d’Epstein avec les autres protagonistes” de son réseau en France “que nous entendrons les mis en cause”.

