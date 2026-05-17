Le Président Bassirou Diomaye Faye face à l’Histoire (Abdou Fall, ancien ministre d’État)


Le Président Bassirou Diomaye Faye face à l’Histoire (Abdou Fall, ancien ministre d’État)
Lettre ouverte au Président de la République

À la veille des consultations nationales prévues du 21 au 31 mai 2026, le Sénégal aborde l’un des moments les plus sensibles de son histoire politique récente.

En choisissant des consultations ciblées, notamment en raison des fêtes religieuses, plutôt que les grands rassemblements politiques qui caractérisaient jusque-là les dialogues nationaux, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pose un acte de recentrage institutionnel et de réaffirmation de l’autorité présidentielle.

Mais cette initiative intervient dans un contexte marqué par des tensions visibles au sommet de l’État.
Les rapports complexes avec le Premier ministre Ousmane Sonko, les incertitudes au sein de la majorité, les crispations sociales ainsi que les menaces régionales et internationales imposent aujourd’hui au Sénégal stabilité, cohésion et sens des responsabilités.

Ces consultations ne peuvent donc être ordinaires.

Elles doivent être pensées comme une étape décisive pour éviter au pays tout enlisement dans une crise politique durable aux conséquences imprévisibles.

Le Sénégal fait aujourd’hui face à une configuration institutionnelle inédite : une majorité parlementaire politiquement liée au Premier ministre, une opposition structurée autour du parti de l’ancien Président Macky Sall, et un Président de la République appelé à garantir l’équilibre des institutions ainsi que l’unité nationale.

Cette réalité impose lucidité, responsabilité et dépassement.
Aucun acteur ne peut désormais gouverner durablement dans une logique d’exclusion.

La politique étant d’abord le sens du réel, trois principaux pôles apparaissent aujourd’hui incontournables dans la recherche d’une stabilité durable : le pôle présidentiel issu de la coalition Diomaye, le bloc politique structuré autour de PASTEF, ainsi que l’opposition organisée autour de l’APR et de ses alliés du Front démocratique républicain.
Les attitudes que ces différentes forces politiques, ainsi que leurs partisans, choisiront d’adopter seront déterminantes pour l’issue des consultations envisagées.

Car il s’agit désormais de créer les conditions d’une mise à jour consensuelle des règles du jeu démocratique dans une République rénovée, plus stable, plus équilibrée et davantage capable de prévenir les crises récurrentes qui fragilisent notre démocratie depuis plusieurs années.

Au-delà des principales figures politiques du moment, toutes les sensibilités nationales doivent apporter leur concours à cette dynamique de renouveau : partis et personnalités politiques, organisations syndicales, société civile, autorités religieuses et coutumières, secteur privé, monde universitaire, jeunesse, femmes et représentants des forces vives de la Nation.

Le Sénégal a besoin d’un nouveau pacte de responsabilité nationale.

Un cadre clair dans lequel majorité, opposition et institutions acceptent des règles partagées, respectées par tous, au-dessus des intérêts de camps et des logiques de confrontation permanente.

L’Histoire enseigne qu’aucune démocratie ne se consolide durablement sans compromis intelligents entre ses principales forces politiques.

Les compromis négociés au bon moment renforcent les nations. Refusés ou retardés, ils finissent souvent par conduire à des affrontements où tout le monde perd, y compris le pays lui-même.

Le Président Bassirou Diomaye Faye fait aujourd’hui face à ce rendez-vous avec l’Histoire.

Il lui appartient de se placer au-dessus des logiques pesantes du jeu partisan afin de transformer cette séquence de tensions en opportunité de refondation démocratique pour le Sénégal.

Dans l’espoir que la lucidité, la sagesse et le sens supérieur de l’intérêt national prévalent auprès de tous.
Au service exclusif du Sénégal.
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Dimanche 17 Mai 2026
Dakaractu



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