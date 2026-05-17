La Russie subit l’une des attaques de drones les plus massives depuis le début de la guerre: “C’est complètement justifié” selon Zelensky

La Russie a affirmé dimanche avoir subi l’une des attaques ukrainiennes les plus importantes en quatre ans de conflit, déclarant avoir intercepté 556 drones durant la nuit. Des dizaines d’entre eux ont notamment visé Moscou, a indiqué le maire de la capitale russe. Un premier décompte fait état de plusieurs morts en périphérie de la ville.

Entre 22 heures et 7 heures locales, soit entre 21 heures et 6 heures (heure de Bruxelles), “les unités de défense antiaérienne ont intercepté et détruit 556 drones ukrainiens” au-dessus de 14 régions russes ainsi que de la Crimée annexée et des mers Noire et d’Azov, a déclaré le ministère de la Défense sur la messagerie russe Max.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé dimanche “entièrement justifiée” l’attaque de drones ukrainiens sur la Russie. “Nos réponses face à la prolongation de la guerre par la Russie et à ses attaques contre nos villes et nos communautés sont entièrement justifiées”, a écrit M. Zelensky sur les réseaux sociaux.







Moscou n’est plus à l’abri

Le gouverneur de Moscou Andreï Vorobiov sur Telegram a fait état d’une femme morte dans la localité de Khimki, au nord-ouest de la capitale, et de deux hommes tués dans un village dans la commune de Mytichtchi (nord-est). Dans le reste de la région, plusieurs habitations ont été endommagées et des “infrastructures” ont été attaquées, faisant quatre blessés, selon lui.



À Moscou même, une frappe a fait 12 blessés, “surtout des ouvriers” d’un chantier à proximité d’une raffinerie, selon le maire. “La production de la raffinerie n’a pas été perturbée. Trois immeubles résidentiels ont été endommagés”, a précisé M. Sobianine.



Si la région de la capitale fait régulièrement l’objet d’attaques de drones, Moscou elle-même, située à plus de 400 kilomètres de la frontière ukrainienne, est plus rarement visée. Des drones ont aussi fait des dégâts dans la nuit à Sébastopol en Crimée annexée. Au moins 25 drones ont été abattus, mais il n’y a pas encore de signalement de blessés, selon les autorités locales.

