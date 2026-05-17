La Russie subit l’une des attaques de drones les plus massives depuis le début de la guerre: “C’est complètement justifié” selon Zelensky

Entre 22 heures et 7 heures locales, soit entre 21 heures et 6 heures (heure de Bruxelles), “les unités de défense antiaérienne ont intercepté et détruit 556 drones ukrainiens” au-dessus de 14 régions russes ainsi que de la Crimée annexée et des mers Noire et d’Azov, a déclaré le ministère de la Défense sur la messagerie russe Max.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé dimanche “entièrement justifiée” l’attaque de drones ukrainiens sur la Russie. “Nos réponses face à la prolongation de la guerre par la Russie et à ses attaques contre nos villes et nos communautés sont entièrement justifiées”, a écrit M. Zelensky sur les réseaux sociaux.
Moscou n’est plus à l’abri
Le gouverneur de Moscou Andreï Vorobiov sur Telegram a fait état d’une femme morte dans la localité de Khimki, au nord-ouest de la capitale, et de deux hommes tués dans un village dans la commune de Mytichtchi (nord-est). Dans le reste de la région, plusieurs habitations ont été endommagées et des “infrastructures” ont été attaquées, faisant quatre blessés, selon lui.
À Moscou même, une frappe a fait 12 blessés, “surtout des ouvriers” d’un chantier à proximité d’une raffinerie, selon le maire. “La production de la raffinerie n’a pas été perturbée. Trois immeubles résidentiels ont été endommagés”, a précisé M. Sobianine.
Si la région de la capitale fait régulièrement l’objet d’attaques de drones, Moscou elle-même, située à plus de 400 kilomètres de la frontière ukrainienne, est plus rarement visée. Des drones ont aussi fait des dégâts dans la nuit à Sébastopol en Crimée annexée. Au moins 25 drones ont été abattus, mais il n’y a pas encore de signalement de blessés, selon les autorités locales.
Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que l’Ukraine était en droit de frapper des sites pétroliers et militaires en Russie, en réponse à l’attaque meurtrière qui avait fait, la veille, au moins 24 morts à Kiev.
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