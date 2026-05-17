Mali: appel au dialogue d’un proche du chef-religieux le plus influent du pays, le chérif de Nioro

Ahamada Ould Hamala est un proche du chérif de la localité malienne de Nioro, chef religieux le plus influent du pays. A travers un post largement diffusé sur les Réseaux sociaux, il appelle au dialogue.
Son message s’adresse à la junte malienne, aux groupes jihadistes, ainsi qu’aux indépendantistes du Front de Libération de l’Azawad (FLA).
« Faites tout pour vous donner la main. Evitez la division du pays », dit-il en langue locale bambara, pour probablement être entendu par un grand nombre de Maliens.
Il ne précise pas s’il parle avec la bénédiction du puissant chef religieux de la localité de Nioro qui est un soutien de la junte, mais sa sortie mérite d’être rapportée.
Le pays s’enfonce dans la crise. Sur le terrain, deux camps ont chacun le doigt sur la gâchette avec d’un côté la junte militaire appuyée par les combattants russes de Africa Corps et, de l’autre côté, le Front de libération de l’Azawad - des indépendantistes - et les groupes jihadistes.
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