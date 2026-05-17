Louga : Le Président Diomaye Faye chez le Khalife de la famille omarienne, puis à Guéoul pour présenter ses condoléances

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce dimanche 17 mai 2026 à Louga auprès du vénérable Thierno Mouhamadoul Bachir Tall, Khalife de la famille omarienne.
Cette visite a été marquée par des échanges empreints de spiritualité, de fraternité et d’attachement aux valeurs de paix, de cohésion sociale et d’unité nationale.
Le Chef de l’État s’est ensuite déplacé à Guéoul pour présenter ses condoléances à Cheikh Chaya Aïdara, suite au rappel à Dieu de Cheikh Saadbou Aïdara et de ses deux épouses, disparus dans un tragique accident survenu à Diama, renseigne la Présidence de la République sur ses plateformes digitales.
À cette occasion, le Président de la République a renouvelé la compassion de la Nation à l’endroit de la famille endeuillée et de la communauté khadriya, tout en saluant l’héritage spirituel légué par Mame Cheikh Saadbou au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.
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