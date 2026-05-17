Randonnée pédestre du Maire de Dakar : Abass Fall dénonce l’indiscipline après le départ de Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a quitté prématurément la randonnée pédestre patriotique organisée ce dimanche 17 mai 2026 par le maire de Dakar, Abass Fall, dont le thème est "la marche vers 2029".



Selon plusieurs témoignages, le chef du gouvernement n’a pas pu effectuer la marche aux côtés des autres participants en raison d’un important débordement constaté sur les lieux.



Une situation vivement regrettée par le maire de Dakar, Abass Fall, qui a dénoncé l’indiscipline de certains participants.



« Nous, on a un réel problème. On ne peut pas faire venir l’autorité ici et que les gens soient indisciplinés. Ce n’est pas bon. On est venu pour faire une marche, mais pourquoi les gens ne peuvent pas être disciplinés ? Maintenant, il est rentré à cause de ça », a déclaré le maire.



Interpellé par un journaliste sur l’affection manifestée par les militants envers Ousmane Sonko, Abass Fall a répondu : « L’affection est accompagnée d’intelligence. Il faut être intelligent. C’est un véritable problème ! »

