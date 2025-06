Tabaski 2025 / Séwékhaye : "Le Sénégal a besoin de 2 millions de têtes de mouton... et sur les 2 millions, c'est seulement 300 mille têtes que nous importons des pays voisins" (Mabouba Diagne, ministre)

Accompagné de son homologue de la Mauritanie, le ministre de l'Élevage, Mabouba Diagne, a effectué cet après-midi une visite au marché de Séwékhaye (Ngoundiane). Ladite visite avait pour objectif de constater de visu la mise en œuvre des dispositions qui ont été prises en terme de sécurité, de ravitaillement en aliment de bétail, en eau etc...

À cette occasion, le ministre de l'élevage a fait savoir qu'au total "le Sénégal a besoin de 2 millions de têtes de mouton. Et que les 830 mille têtes de mouton dont les gens parlent, c'est justement ceux qui passent dans les marchés de bétail", a-t-il indiqué.

Poursuivant, il a précisé : " Sur les 2 millions, c'est seulemet 300 mille têtes que nous importons des pays voisins dont la Mauritanie qui fournit environ 80%. Le reste nous vient du Mali, du Burkina, du Niger et des autres pays. Nous en exportons aussi vers la Guinée Bissao, la Guinée Conakry et vers la Gambie."

À noter qu'à jour-5, le marché de Séwékhaye a enregistré un total de 27.766 têtes soit une différence positive de 3.516 têtes de plus par rapport à l'année dernière à la même période. Et les prix varient entre 70.000 et 400.000 Fcfa.