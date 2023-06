Tabaski 2023 / Boycott du dialogue : L'imam de la mosquée omarienne appelle au sens de la responsabilité

A l'occasion de la célébration de la Tabaski 2023, l'Imam Ratib de la mosquée omarienne s'est prononcé sur le dialogue. Selon l'homme religieux, c'est une initiative à péreniser et à organiser tous les ans.

" Je propose un dialogue annuel. Tous les ans que les forces vives de la nation discutent des difficultés de ce pays", propose Thierno Madani Tall.

Toutefois, il a manifesté sa déception du boycott du dialogue par une frange de l'opposition et de la société civile. "J'invite les citoyens qui ne veulent pas aller au dialogue à comprendre que cette initiative est d'intérêt national. Mais aussi, toute décision prise leur sera imposable. Même si tu n'es pas d'accord, il faut y aller et donner sa proposition pour l'intérêt de la nation. Seul le dialogue peut régler nos difficultés et appaiser la tension sociale", lancera l'Imam...