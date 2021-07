Tabaski 2021 à Kaolack : La mairie dégage une enveloppe de 35 millions de fcfa pour accompagner les indigents et les religieux.

Comme à l'accoutumée, la municipalité de Kaolack vient encore en appui aux familles démunies et aux religieux de la commune, en cette veille de fête.



Sous la conduite de Mariama Sarr, une enveloppe financière de 35 millions de fcfa a été dégagée pour accompagner les indigents et les religieux.



Ainsi, 20 millions ont été mis à la disposition des familles démunies (plus de 1.300) et 15 millions au profit des imams et guides religieux de la commune de Kaolack.



La cérémonie de distribution pour certaines familles a eu lieu hier dans l'enceinte de la mairie de Kaolack...