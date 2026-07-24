Magal de Touba 2026 : Senelec investit 6 milliards de FCFA pour renforcer l'alimentation électrique dans la ville sainte

" Dans le cadre du Magal de Touba qui sera célébré ce 3 août 2026, Senelec dans sa mission de service public, a investi 6 milliards de Francs CFA pour améliorer la qualité de service de l'alimentation électrique de la ville sainte. Cela se traduit par l'implantation de 14 000 poteaux, de 32 postes électriques, et la mobilisation des équipes de permanence pour le dépannage et l'entretien des installations électriques. Senelec souhaite un bon Magal à tous les pèlerins et demande à tous de préserver ces investissements."