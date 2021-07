Tabaski 2021 : Serigne Mboup offre des denrées alimentaires aux ménages de Kaolack.

Le président de la Chambre de commerce de Kaolack, par ailleurs président du mouvement And Défar Kaolack (ADK) n'a pas lésiné sur les moyens pour soulager des centaines de ménages par rapport aux préparatifs de la Tabaski.



En effet, Serigne Mboup a dégagé une enveloppe de 50 millions pour la subvention de 20 tonnes d'oignon et 10 tonnes de pomme de terre. Des denrées alimentaires qui seront vendues à moindre coût dans les quartiers (le kg d'oignon qui est vendu à 250 Fcfa sur le marché, sera laissé à 150 Fcfa). Ainsi, l'argent récolté va rester dans le quartier et va permettre de financer d'autres activités génératrices de revenus.



Serigne Mboup a saisi cette occasion pour décrier les politiques qui passent leur temps à distribuer de l'argent à Kaolack et de considérer cet acte comme un "achat de conscience"...