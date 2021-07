Tabaski 2021 : Mohamed Ndiaye Rahma apporte son appui aux populations de Kaolack.

En prélude à la célébration de la Tabaski, le coordinateur de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack vient de casser sa tirelire pour accompagner les habitants de la ville Mbossé.



Ainsi, des moutons et des enveloppes financières sont en train d'être distribués dans les 45 quartiers de la commune.



Cet appui va toucher au final un nombre important de guides religieux, de notables, de personnes vivant avec un handicap, de femmes et de jeunes.



Une cérémonie de distribution de cet appui a été paraphée en présence des religieux des différents foyers de Kaolack dont Médina Baye, Léona Kanène, Touba Ndorong, Léona Niassène et Kassaville...