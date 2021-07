Tabaski 2021: Les conditions du remariage chez la femme rappelées par l'Imam Mame Libasse Lahi.

Le sermon de l'Imam Mame Libasse Lahi à l'occasion, ce 21 juillet, de la sur le remariage et les conditions qui l'authentifient conformément aux règles islamiques.



L'imam de la communauté layène a surtout insisté sur la liaison chez la femme qui a perdu son mari et celle qui a simplement divorcé. Le guide spirituel a appelé à plus de prudence dans l'accomplissement des actes de mariage pour éviter certains problèmes que traverse la société sénégalaise.



L'imam est aussi revenu sur la tradition de la célébration de l'Eïd El Kébir entamée par le prophète Ibrahima Aleyhi Salaatou Wa Salam.



"Rendre grâce au divin a été prouvé dans cet acte accompli par le prophète Ibrahima", a confié l'Imam Mame Libasse Lahi qui a appelé les fidèles à ne pas inclure dans cette commémoration des actes extérieurs à la tradition. Le religieux les a notamment invités à procéder à la célébration de la Tabaski dans l'allégresse et la pureté.