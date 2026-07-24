TOUBA- Mbaye Dione, SG de l’Afp, tire le bilan de sa tournée -marathon de plus de 10 000 kms

L’honorable député Mbaye Dione, par ailleurs secrétaire général de l’AFP, a bouclé sa tournée dans la région de Diourbel. Clairement satisfait de l’engouement que son périple a suscité chez les populations, le leader politique, dans son bilan général, a fustigé l’absence des députés de la région au chevet des populations et rappelé la volonté de l’AFP de participer et de gagner les prochaines élections.

« Nous avons parcouru plus de 10 000 kilomètres dans la région de Diourbel. Partout où nous sommes passés, on nous a fait comprendre que les députés qui ont été élus dans leurs localités sont restés invisibles. Les Sénégalais ne les intéressent pas. Nous pouvons le dire sans risque de nous tromper. Nous avons fait 121 localités avec plus de 200 grandes rencontres organisées. Des travaux ont été entamés, mais ce nouveau régime a tout arrêté. C’est la raison pour laquelle nous exigeons du pouvoir un calendrier électoral républicain et que les élections soient organisées au plus tard en janvier 2027. »