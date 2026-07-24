Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal

L’affaire était partie sur la piste d’un réseau de voleurs de téléphones et de motos qui aurait opéré à Jaxaay. Elle s’est finalement conclue par une seule condamnation. Selon L’Observateur, A. Diatta, alias « Khady Faye », vendeuse de menthe âgée de 21 ans et enceinte, a été condamnée à six mois de prison pour le vol de trois téléphones. Le présumé recruteur A.K. Fall ainsi que les autres prévenus ont été relaxés.


Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal
Le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a tranché un dossier dont les contours se sont considérablement réduits au cours des débats.
 
Au départ, l’affaire devait mettre au jour un groupe structuré de voleurs et de receleurs de téléphones et de motos opérant notamment à Jaxaay.
 
Mais, rapporte L’Observateur, la thèse du réseau n’a finalement pas résisté à l’examen du dossier devant la juridiction.
 
 
A. Diatta, alias « Khady Faye », était poursuivie pour association de malfaiteurs, vol et recel.
 
À la barre, elle a rejeté les accusations.
 
Elle raconte qu’elle se trouvait à l’hôpital pour une consultation prénatale lorsqu’elle a reçu un appel lui annonçant que le téléphone qu’elle était soupçonnée d’avoir volé avait été retrouvé.
 
La jeune vendeuse affirme avoir quitté l’hôpital avec sa bassine de « nana », avant de découvrir, à sa grande surprise, trois téléphones à l’intérieur.
 
Elle reconnaît ne pas pouvoir expliquer comment les appareils se sont retrouvés parmi ses marchandises.
 
A. Diatta reconnaît connaître A.K. Fall, réparateur de téléphones fréquentant le secteur où elle vendait ses produits.
 
Elle conteste toutefois les éléments consignés dans le procès-verbal d’enquête selon lesquels cet homme l’aurait recrutée, avec d’autres personnes, pour voler des téléphones et des motos.
 
Elle nie également connaître certains coprévenus qui affirmaient qu’elle leur revendait des appareils volés.
 
Concernant son surnom de « Khady Faye », elle affirme qu’il lui aurait été attribué par la personne qui l’avait dénoncée.
 
Le ministère public a confronté la jeune femme à ses déclarations antérieures.
 
Selon L’Observateur, les enquêteurs avaient notamment consigné qu’elle aurait affirmé qu’A.K. Fall l’incitait à commettre des vols parce qu’elle avait peur de lui.
 
Interrogée également sur l’argent retrouvé en sa possession, elle répond qu’il provenait simplement des recettes de son commerce.
 
 
A.K. Fall rejette lui aussi les accusations.
 
Présenté comme vendeur et monteur d’écrans de téléphones au marché de Thiaroye, il soutient ne pas réellement connaître A. Diatta.
 
Il assure qu’elle lui aurait seulement été présentée dans un endroit où il se rendait parfois pour réparer des téléphones.
 
Il conteste également être le conducteur de moto Jakarta évoqué dans le dossier.
 
Au terme des débats, le parquet avait pourtant requis deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme, contre A. Diatta et A.K. Fall.
 
Trois mois ferme avaient également été requis contre les autres prévenus.
 
La défense a, pour sa part, dénoncé un « dossier vide », estimant qu’aucun élément matériel ne permettait d’établir l’existence du réseau ou l’implication d’A.K. Fall.
 
Elle a aussi rappelé que les sept présumés receleurs cités par A. Diatta avaient bénéficié d’une liberté provisoire sans que des preuves ne soient finalement retenues à leur encontre.
 
Au moment du délibéré, le tribunal a écarté la thèse d’un vaste réseau.
 
A.K. Fall et tous les autres coprévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite.
 
Seule A. Diatta a été reconnue coupable, et uniquement pour le vol des trois téléphones.
 
Elle a été condamnée à six mois de prison.
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Vendredi 24 Juillet 2026
Dakaractu



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