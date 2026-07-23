Thiès - Entre stratégie et précipitation : Déthié Diouf annonce la fusion de sa formation politique avec le futur Parti du président Diomaye Faye. "Un Parti qui n'existe pas encore"!

Le président Diomaye Faye est actuellement l'homme politique le plus prisé au Sénégal. Mais dans ce jeu d'alliances et de ralliements, certains sembleraient verser dans la précipitation en mettant la charrue avant les bœufs.

En effet, un fait inédit s'est produit cet après-midi à Thiès. L'annonce de Déthié Diouf lors d'une rencontre nationale, concernant la fusion de son Parti "Visa, les citoyens" avec le futur parti du président Diomaye Faye, a suscité de vives interrogations dans la classe politique locale.

Selon certains, le titulaire de la fiche de parrainage numéro 111 qui a été finalement remise au président Diomaye lors du scrutin présidentiel, est-il dans une stratégie d'anticipation? De nombreux observateurs de la cité du rail s'interrogent également sur l'opportunité d'officialiser une fusion avec une entité politique qui n'est pas encore portée sur les fonts baptismaux? Est-ce une ruse politico-politicienne pour être parmi les partisans de la première heure ou une façon de montrer au président qu'il peut aussi compter sur lui?, s'interrogent d'autres.

Dans tous les cas, les langues se délient dans la cité du rail et chacun y va de son commentaire...