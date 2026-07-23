Infractions financières et avoirs criminels : Plus de 50 milliards recouvrés en mars 2026


Infractions financières et avoirs criminels : Plus de 50 milliards recouvrés en mars 2026
Le Directeur de l’Office National de Recouvrement des Avoirs Criminels (ONRAC), Mor Ndiaye, s’est prononcé ce matin sur bilan de l’institution qu’il a jugé riche, marqué, par la gestion des avoirs confiés par décision de justice, des actions régulières de formation et de renforcement des capacités, ainsi que des ventes aux enchères destinées à éviter la dépréciation des biens saisis. Devant la presse, il a rappelé que les premières années de l’Office ont surtout été consacrées à la mise en place des outils de gestion et de fonctionnement, à travers un Plan stratégique de développement élaboré dès 2022 et actualisé en 2025 pour l’arrimer à la Vision Sénégal 2050. Ce plan repose sur quatre axes stratégiques : les priorités stratégiques et les cas juridiques, la gestion des avoirs, la communication, et la coopération, tant nationale qu’internationale, y compris avec les populations.
 
Le directeur général a révélé que 50 milliards de francs CFA ont été recouvrés depuis la création de l’institution, un montant confirmé au mois de mars 2026 lors d’un point sur le compte de l’ONRAC. Ce total composite intègre notamment des consignations en matière pénale, évaluées à environ 21 milliards de FCFA, des versements de cautionnement en ligne, ainsi que le produit des ventes aux enchères réalisées pour la valorisation des avoirs physiques.
 
En outre, Mor Ndiaye rappelle le fondement juridique de l’existence de l’ONRAC, née d’une obligation communautaire au sein de l’UEMOA, elle-même adossée aux normes internationales du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il a insisté sur la mission de conservation des avoirs saisis avant l’issue des procédures judiciaires comme la saisie, la confiscation ou restitution et sur l’objectif d’indemnisation des victimes, tout en écartant l’idée que l’Office aurait pour seule vocation de renflouer les caisses de l’État.
 
L’ONRAC a célébré ce jeudi son cinquième anniversaire, cinq ans jour pour jour après sa création le 23 juillet 2021.
Autres articles
Jeudi 23 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Magal de Touba 2026 : Senelec investit 6 milliards de FCFA pour renforcer l'alimentation électrique dans la ville sainte

Magal de Touba 2026 : Senelec investit 6 milliards de FCFA pour renforcer l'alimentation électrique dans la ville sainte - 24/07/2026

Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal

Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal - 24/07/2026

TOUBA- Mbaye Dione, SG de l’Afp, tire le bilan de sa tournée -marathon de plus de 10 000 kms

TOUBA- Mbaye Dione, SG de l’Afp, tire le bilan de sa tournée -marathon de plus de 10 000 kms - 24/07/2026

Thiès - Entre stratégie et précipitation : Déthié Diouf annonce la fusion de sa formation politique avec le futur Parti du président Diomaye Faye.

Thiès - Entre stratégie et précipitation : Déthié Diouf annonce la fusion de sa formation politique avec le futur Parti du président Diomaye Faye. "Un Parti qui n'existe pas encore"! - 23/07/2026

Dette et financement : Le fort plaidoyer de Macky Sall qui appelle à « un cadre équitable » à l’ONU

Dette et financement : Le fort plaidoyer de Macky Sall qui appelle à « un cadre équitable » à l’ONU - 23/07/2026

Macky Sall à l’ONU / Mame Mbaye Niang sans ambages: « C’est une chance pour l’Afrique… son retour au Sénégal était opportun… Diomaye a posé un acte de grandeur… »

Macky Sall à l’ONU / Mame Mbaye Niang sans ambages: « C’est une chance pour l’Afrique… son retour au Sénégal était opportun… Diomaye a posé un acte de grandeur… » - 23/07/2026

Éducation : Création du « FAFE », un fonds autonome pour financer les réformes du secteur

Éducation : Création du « FAFE », un fonds autonome pour financer les réformes du secteur - 23/07/2026

Élections locales: Khouraïchi Thiam vise la Mairie de Dakar

Élections locales: Khouraïchi Thiam vise la Mairie de Dakar - 23/07/2026

Gare ferroviaire de Thiès : Les ex-temporaires tiennent un sit-in, bloquent le trafic et indexent la responsabilité de l'État

Gare ferroviaire de Thiès : Les ex-temporaires tiennent un sit-in, bloquent le trafic et indexent la responsabilité de l'État - 23/07/2026

Keur Massar/ Massage « thérapeutique » : une séance de massage finit devant la Chambre criminelle, dix ans requis contre É.Mb .Guèye pour agression sexuelle

Keur Massar/ Massage « thérapeutique » : une séance de massage finit devant la Chambre criminelle, dix ans requis contre É.Mb .Guèye pour agression sexuelle - 23/07/2026

Thiaroye-sur-Mer : accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs sous la menace de chiens, Nd.Sow risque 20 ans de réclusion

Thiaroye-sur-Mer : accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs sous la menace de chiens, Nd.Sow risque 20 ans de réclusion - 23/07/2026

BCEAO / Croissance de 6,7%, inflation nulle et lancement de PI-SPI: Face aux incertitudes mondiales, l’UEMOA affiche une santé insolente en 2025

BCEAO / Croissance de 6,7%, inflation nulle et lancement de PI-SPI: Face aux incertitudes mondiales, l’UEMOA affiche une santé insolente en 2025 - 22/07/2026

Bulletin statistique de la dette : le rapport Forvis Mazars toujours caché, un déficit de transparence qui nourrit les interrogations sur la gestion de la dette du Sénégal

Bulletin statistique de la dette : le rapport Forvis Mazars toujours caché, un déficit de transparence qui nourrit les interrogations sur la gestion de la dette du Sénégal - 22/07/2026

Fondation Air France au Sénégal : les associations bénéficiaires témoignent d’une solidarité qui touche des milliers de vies

Fondation Air France au Sénégal : les associations bénéficiaires témoignent d’une solidarité qui touche des milliers de vies - 22/07/2026

Économie: Baye Ciss décroche un financement d'un demi-milliard au profit du Réseau des femmes de développement de Kaolack

Économie: Baye Ciss décroche un financement d'un demi-milliard au profit du Réseau des femmes de développement de Kaolack - 22/07/2026

Magal de Touba 2026 / L’hôpital Matlabul Fawzeini déploie plus de 600 soignants pour 5 jours de gratuité totale dès le 31 juillet

Magal de Touba 2026 / L’hôpital Matlabul Fawzeini déploie plus de 600 soignants pour 5 jours de gratuité totale dès le 31 juillet - 22/07/2026

Talibé de 10 ans ligoté et battu à mort à Jaxaay : dix ans de réclusion requis contre le maître coranique

Talibé de 10 ans ligoté et battu à mort à Jaxaay : dix ans de réclusion requis contre le maître coranique - 22/07/2026

Anse-Bernard : disparu pendant une baignade, un mécanicien de 21 ans retrouvé sans vie

Anse-Bernard : disparu pendant une baignade, un mécanicien de 21 ans retrouvé sans vie - 22/07/2026

Ndamatou : un apprenti chauffeur de 16 ans déféré après l’agression sexuelle présumée sur un garçon de 8 ans

Ndamatou : un apprenti chauffeur de 16 ans déféré après l’agression sexuelle présumée sur un garçon de 8 ans - 22/07/2026

Keur-Massar/ Faux ticket de loterie : il invente un gain de 16 millions pour soutirer un million à un retraité

Keur-Massar/ Faux ticket de loterie : il invente un gain de 16 millions pour soutirer un million à un retraité - 22/07/2026

PDEC : Moussa Balla Fofana annonce près de 50 milliards FCFA pour accélérer le développement économique de la Casamance

PDEC : Moussa Balla Fofana annonce près de 50 milliards FCFA pour accélérer le développement économique de la Casamance - 22/07/2026

Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur

Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur - 21/07/2026

Bakel : Mamadou Coulibaly tourne le dos à PASTEF et rallie la dynamique de Bassirou Diomaye Faye

Bakel : Mamadou Coulibaly tourne le dos à PASTEF et rallie la dynamique de Bassirou Diomaye Faye - 21/07/2026

Diakhao : une caravane médicale de l'association Domou Sénégal offre 663 consultations spécialisées aux populations

Diakhao : une caravane médicale de l'association Domou Sénégal offre 663 consultations spécialisées aux populations - 21/07/2026

NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal

NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal - 21/07/2026

Justice : face à une société plus exigeante, les nouveaux magistrats appelés à se réinventer

Justice : face à une société plus exigeante, les nouveaux magistrats appelés à se réinventer - 20/07/2026

Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel

Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel - 20/07/2026

Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU

Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU - 20/07/2026

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements - 20/07/2026

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent - 20/07/2026

RSS Syndication