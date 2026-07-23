Infractions financières et avoirs criminels : Plus de 50 milliards recouvrés en mars 2026

Le Directeur de l’Office National de Recouvrement des Avoirs Criminels (ONRAC), Mor Ndiaye, s’est prononcé ce matin sur bilan de l’institution qu’il a jugé riche, marqué, par la gestion des avoirs confiés par décision de justice, des actions régulières de formation et de renforcement des capacités, ainsi que des ventes aux enchères destinées à éviter la dépréciation des biens saisis. Devant la presse, il a rappelé que les premières années de l’Office ont surtout été consacrées à la mise en place des outils de gestion et de fonctionnement, à travers un Plan stratégique de développement élaboré dès 2022 et actualisé en 2025 pour l’arrimer à la Vision Sénégal 2050. Ce plan repose sur quatre axes stratégiques : les priorités stratégiques et les cas juridiques, la gestion des avoirs, la communication, et la coopération, tant nationale qu’internationale, y compris avec les populations.



Le directeur général a révélé que 50 milliards de francs CFA ont été recouvrés depuis la création de l’institution, un montant confirmé au mois de mars 2026 lors d’un point sur le compte de l’ONRAC. Ce total composite intègre notamment des consignations en matière pénale, évaluées à environ 21 milliards de FCFA, des versements de cautionnement en ligne, ainsi que le produit des ventes aux enchères réalisées pour la valorisation des avoirs physiques.



En outre, Mor Ndiaye rappelle le fondement juridique de l’existence de l’ONRAC, née d’une obligation communautaire au sein de l’UEMOA, elle-même adossée aux normes internationales du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il a insisté sur la mission de conservation des avoirs saisis avant l’issue des procédures judiciaires comme la saisie, la confiscation ou restitution et sur l’objectif d’indemnisation des victimes, tout en écartant l’idée que l’Office aurait pour seule vocation de renflouer les caisses de l’État.



L’ONRAC a célébré ce jeudi son cinquième anniversaire, cinq ans jour pour jour après sa création le 23 juillet 2021.