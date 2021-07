Tabaski 2021: La communauté layène prie dans la sobriété et le respect des consignes sanitaires.

La communauté layène a procédé tôt, ce 21 juillet, à la prière de l'Aïd El Kébir communément appelé Tabaski. À 8h 30 minutes déjà, toutes les dispositions étaient au rendez-vous pour entamer la prière dirigée par l'imam Mame Libasse Lahi.



Comme l'année précédente et comme lors des récents événements religieux, le comité d'organisation de la communauté a beaucoup insisté sur les mesures barrières du fait de la présence de la Covid-19 en disposant de drapeaux blancs indiquant la distanciation à respecter par les fidèles qui sont venus d'un peu partout de Dakar et environs.



Des masques et du gel antiseptique ont également été distribués devant l'entrée principale de Diamalaye où la prière a été effectuée. Comme d'habitude, la symbolique couleur blanche a trôné exposant le charme de cette prière collective.