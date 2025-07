TOUBA- Yancoba Diémé ( ministre des Transports): « Le train va rouler dans la cité après le magal ».

Le ministre des Transports, Yancoba Diémé, a effectué une visite de terrain dans la cité religieuse, en compagnie des autorités administratives de la région de Diourbel, des élus territoriaux ainsi que d’une délégation du mouvement Touba Ca Kanam. Cette mission intervient à seulement deux semaines du Grand Magal, événement religieux majeur mobilisant des millions de fidèles.



Le ministre s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux d’entretien et de réfection des axes routiers. Selon lui, 90 % des infrastructures prévues ont été réalisées, permettant une meilleure fluidité pour les pèlerins. Les bretelles secondaires desservant les quartiers périphériques ont également été aménagées.



Autre annonce marquante: le retour imminent du train entre Touba et Mbacké, dont la voie ferrée fait actuellement l’objet de rénovations. « Après le Magal, le train va rouler », a déclaré le ministre , affirmant que l’essentiel des travaux était terminé et que les obstacles humains avaient été levés. Il a souligné que ce projet est structurant pour la mobilité des étudiants entre Touba et Mbacké, mais aussi crucial pour l' écoulement des marchandises, la ville s’imposant comme un des plus grands pôles de consommation du pays.



Le ministre a aussi confié qu’une initiative sociale* est à l’étude pour accompagner les élèves de Touba qui poursuivent leurs études à Mbacké. Des solutions de transport abordables et régulières pourraient être mises en place afin de faciliter leur quotidien.