TOUBA- Serigne Mountakha soutient la CINCAB: un geste spirituel et diplomatique fort

À quelques semaines de l’ouverture de la Conférence Internationale Cheikh Ahmadou Bamba (CINCAB), prévue à l’UNESCO à Paris les 17 et 18 juillet, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a posé un acte d’une portée symbolique et stratégique majeure en remettant une contribution de 30 millions de francs CFA au Comité d’organisation. Ce don, matérialisation concrète de son engagement envers la diffusion universelle de la pensée de Khadimou Rassoul, fait suite à une déclaration poignante dans laquelle le guide spirituel insistait sur la nécessité de transmettre les idéaux de paix et de fraternité portés par le fondateur du Mouridisme.



Organisée sous l’égide de l’UNESCO, la CINCAB ambitionne de faire rayonner la pensée humaniste de Cheikh Ahmadou Bamba à l’échelle mondiale. Pendant deux jours, chercheurs, diplomates, guides religieux, politiques et intellectuels issus de différents continents réfléchiront à la thématique centrale « L’Éducation, la Science et la Culture de Paix dans la Pensée Soufie de Cheikh A. Bamba ». Un sujet qui résonne puissamment dans un monde en proie aux tensions géopolitiques, à la montée des extrémismes et aux fractures culturelles.



Les travaux seront suivis, le 19 juillet, d’une exposition et d’un atelier à la Grande Mosquée de Paris, dédiés aux défis de l’islam en France et à la contribution des valeurs soufies à la cohésion sociale. Par son geste, Serigne Mountakha ancre le Mouridisme dans une diplomatie spirituelle proactive. Ce soutien n’est pas simplement financier: il reflète un positionnement clair en faveur d’un islam du vivre-ensemble, de la connaissance et du respect mutuel. En accompagnant cette initiative d’envergure, le Khalife général souligne que l’influence de Cheikh Ahmadou Bamba ne se limite pas au Sénégal, mais s’inscrit dans une dynamique globale de paix, de tolérance religieuse et de construction interculturelle. La CINCAB est également une opportunité stratégique pour le Sénégal, dont le modèle de cohabitation religieuse et l’influence spirituelle sont souvent cités en exemple sur le continent africain et au-delà.



En plaçant la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba sur la scène internationale, les organisateurs entendent redonner à la spiritualité africaine sa place dans les grands débats contemporains sur l’éducation, le dialogue interreligieux et la paix mondiale.