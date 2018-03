TOUBA / SERIGNE THIERNO BOUSSO : ' C'est parce que le Président est mal entouré qu'Idy fait son show dans la cité '

Serigne Thierno Bousso Abdourahmane, chef religieux à Touba Guédé et auteur du livre retraçant en arabe les réalisations du Président Macky Sall, digère encore très mal la visite qu'Idrissa vient d'effectuer cette semaine dans sa localité.



Pour lui, '' c'est toute l'Apr qui vient de subir un affront de taille étant donné que le Président Macky Sall est justement en train de satisfaire à la plus vieille doléance des populations locales qui ont toujours demandé le bitumage de la route qui mène à la mosquée et aux cimetières. '' Dans ses accusations, il a cité l'entourage immédiat du Chef de l'État qui étouffe les bonnes volontés. '' J'en donne pour preuve ce livre que j'ai écrit pour communiquer sur les réalisations de Macky. Même pour la publication de cet ouvrage, c'est la croix et la bannière. Ils ne font rien et ne laissent personne faire quelque chose. ''



Serigne Thierno Bousso de s'attaquer ensuite aux responsables qui, selon lui, manquent d'occuper le terrain politique suffisamment. '' La venue d'idrissa Seck à Guédé est scandaleuse. Lui et Wade n'ont jamais posé leurs pieds à Guédé durant tout le temps qu'ils ont été aux affaires. Il travaille à s'approcher des populations. Et il a raison de le faire puisque les responsables politiques de l'Apr au niveau local manquent d'occuper l'espace. ''