TOUBA- Mobilisation de solidarité en faveur de Modou Diop Diaobé… Maire , adjoints au maire , conseillers et administration se mobilisent

À Touba, un élan de solidarité s’est formé autour de Modou Diop Diaobé, arrêté par la police et placé sous mandat de dépôt. Cette initiative est portée par le maire de la ville, appuyé par ses adjoints, les conseillers municipaux et l’administration de la mairie.



Lors d'une déclaration face à la presse, Serigne Sidy Mbacké a affirmé que Modou Diop Diaobé a agi dans le cadre strict de ses fonctions, conformément aux prérogatives qui lui ont été conférées par un document légal instaurant une brigade municipale. Il a dénoncé l’arrestation et l’emprisonnement de ce dernier, ainsi que de ses collègues, les qualifiant de persécutions injustes.



El Hadj Fallou Ndiaye Cheikh Ndindy a également pris la parole pour exprimer son soutien à l’agent municipal, soulignant son engagement exemplaire et son refus de toute forme de corruption. Selon lui, « Modou Diop Diaobé est un agent intègre qui exerce ses fonctions avec sérieux et loyauté. »



Face à cette situation, les autorités municipales et plusieurs citoyens de Touba ont décidé de lui témoigner leur soutien indéfectible. Ils attendent avec attention la décision du juge, prévue pour jeudi, afin de déterminer les mesures à prendre par la suite.



L’affaire oppose Modou Diop Diaobé à la police de Ndamatou. Le nouveau pensionnaire de la MAC de Diourbel dirige, pour rappel, la nouvelle police municipale de Touba. Il s’est retrouvé jeudi dernier, lui et deux de ses collaborateurs, au cœur d’une altercation avec les forces de l’ordre.