TOUBA - Minicar Mou Serigne Saliou dégaine des financements pour des associations de femmes et mobilise pour Macky Sall.

Leader politique, promoteur du MC3S et souteneur du Président Macky Sall, Minicar Mou Serigne Saliou était ce week-end entre Touba et Mbacké pour distribuer des financements à l’intention de plusieurs associations de femmes.



Un geste significatif salué par les bénéficiaires qui ont aussi profité de l’occasion pour décliner quelques unes de leurs préoccupations relatives à l’électrification notamment.



Des interpellations qui ne laisseront pas insensibles Minicar qui a promis d’alerter les autorités. Il ne manquera d’inviter les populations à soutenir politiquement le Chef de l’État en perspective des élections législatives. Il était accompagné de plusieurs de ses collaborateurs dont Serigne Khassim Mbacké et Mohamed Sylla...