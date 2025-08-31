TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs

Créée en 2006 par Serigne Saliou Mbacké pour répondre à la crise de l’eau à Touba, la structure Maou Rahmati traverse aujourd’hui une période de fortes turbulences. Initialement dirigée par Serigne Cheikh Aliou Mbacké, puis par Serigne Moustapha Dieng, l’organisation est désormais au cœur d’une vive contestation interne depuis l’arrivée du nouveau directeur, à notamment confie l’écrasante majorité des travailleurs.



Face à la presse, les employés ont , en effet, exprimé leur profond désarroi quant à la gestion actuelle, qu’ils jugent défaillante depuis l’installation de Serigne Abdou Khadre Mbacké, en poste depuis le 1er janvier 2021.



« Depuis son arrivée, l’esprit de solidarité a disparu, les machines tombent en panne, la gestion est devenue chaotique, le management est partisan, et la comptabilité fonctionne à vue », a déclaré un porte-parole des travailleurs.



Selon eux, plusieurs cadres fondateurs sont licenciés, les caisses qui contenaient 32 millions de francs CFA sont désormais vides, et le travail des plombiers est complètement désorganisé. « Les salaires sont versés avec retard, aggravant le malaise social au sein de la structure ».



Pour tenter de juguler la crise, le Khalife général des mourides avait mis en place un cadre de concertation réunissant plusieurs entités: Touba Ca Kanam, Reeteet, Maou Rahmati, l’Office des Forages Ruraux (OFOR), la mairie de Touba, Touba Khépp, ainsi que le sous-préfet de Ndame. Mais selon les travailleurs, ce dispositif n’a pas produit les résultats escomptés. « Meme la tentative d’intégration de Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou à la direction de Maou Rahmati, censée apporter un souffle nouveau, s’est heurtée au refus catégorique du directeur en place, qui a clairement bloqué toute initiative » martèle notre interlocuteur.



Face aux difficultés financières qui secouent Maou Rahmati, Abô Dieng et ses collaborateurs que leur patron avait procédé à une déclaration de faillite de la structure . Ce faisant, Serigne Mountakha Mbacké avait , disent-ils, débloqué une somme de 25 millions de francs CFA pour relancer les activités. « Rien n’avait positivement changé . Dans cette affaire, il n’y a que lui qui y trouve son compte, alors que nous, nous travaillons dans la dèche. Sa gestion est opaque et sa communication inexistante », a dénoncé le porte-parole.



Des sources proches du dossier indiquent , néanmoins, que Serigne Mountakha pourrait recevoir les différentes parties dans les prochains jours afin de tenter de résoudre les différends et rétablir la stabilité au sein de Maou Rahmati.