TOUBA-MBACKÉ : La réélection du Président Sall passera-t-elle par la création tous azimuts de mouvements ?

La création de mouvements est devenue '' la gymnastique favorite '' de la classe politique à Touba. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouveau mouvement politique ne soit installé sur les fonts baptismaux. Après '' Gnoun Marième Lagnou '' de Binetou Ndao Seck, '' NDAM '' ou '(Nouvelle Initiative pour Accompagner le Président Macky) de Khadafy Dieng '' , '' And Ak Marième Falaat Macky '' initiée par des jeunes de Touba...voilà que naissent '' Macky Moo Gnu Gnor '' créé par Adama Dieng et '' Des jeunes dames de Pathé Diakhaté pour la réélection de Macky ''.



Autant dire qu'à travers le département, il existe présentement une trentaine de mouvements mis en place par des frustrés ou encore par des responsables qui peinent à sortir la tête de l'eau, si plongés dans la mêlée. Certaines de ces structures sont véritablement significatives en terme de popularité, d'autres le sont moins.



Interpellé sur l'urgence pour lui de créer un mouvement, Adama Dieng dira avoir compris que le travail politique à abattre sur le terrain en perspective de la réélection du Président Macky Sall manquait beaucoup d'acuité et d'efficacité. '' Si Idy a osé venir procéder à un défilé chez nous, c'est parce qu'il y a manque de présence. ''



Quant à Khady Guèye, elle confiera avoir remarqué qu'une pléthore de personnes, dont des femmes en particulier, avaient choisi de geler leurs activités politiques pour des raisons liées à la dormance politique des leaders. '' Il n'y a que Pathé Diakhaté et Sadaga qui sont sur le terrain. C'est tabla rasa pour le reste. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce mouvement pour octroyer aux mécontents un cadre d'expression. ''



Ces mouvements, sont -ils des parades efficaces aux divisions qui menacent le parti présidentiel à chaque approche d'élections ? Seront-ils en mesure de réélire le Président Macky Sall ou, tout au plus, de participer considérablement à cette réélection ? Les questions restent posées...