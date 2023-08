TOUBA - La cité bientôt alimentée en eau à partir du Lac de Guiers pour un projet qui coûtera 166 milliards

L’eau du Lac de Guiers sera bientôt drainée jusqu’à Vélingara Ferlo en passant par Touba pour un coût de 166 milliards. L’information est donnée par Alioune Diop. Le Directeur de OLAC ( Office des lacs et Cours d’eau du Sénégal) était en visite dans la cité religieuse en perspective au Grand magal. Reçu par le porte-parole du Khalife Général des Mourides Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, il s'est ainsi prononcé : « C’est un projet phare de l’Olac. Il consiste à faire un transfert d’eau à partir du Lac de Guiers jusqu’à Vélingara Ferlo en passant par Mbeuleukhé et Linguère entre autres et aura aussi une branche à Dahra. C’est un projet cher au Chef de l’État. Vous savez, un transfert sur plus de 200 kms, ce n’est pas une mince affaire... »



Alioune Diop de donner des assurances que tous les préalables ont été assurés. « Toutes les études sont terminées. Nous sommes en train de préparer le démarrage des travaux. Le coût, c’est 165 milliards. Le financement est disponible et l’entreprise est déjà au Sénégal. »

Serigne Mountakha Mbacké a fait part de son satisfecit et prié pour la réussite du projet.