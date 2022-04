TOUBA - Isma Dioum demande aux responsables de la coalition présidentielle de se préparer à apporter la réplique à l’opposition

Comme à son habitude en période de Ramadan, Isma Dioum, conseiller du Président et leader politique à Touba, a consenti un soutien substantiel en guise de « sukêru koor » au profit de ses militants basés dans la cité religieuse. « Nous nous sommes réunis pour procéder à des remises de dons. La remise de ces dons est en fait, destiné à nos militants. Notre action sociale a comme soubassement notre engagement politique »

Ainsi, diverses denrées alimentaires ont été mises à leur disposition en plus d’un soutien financier conséquent. Une occasion que le leader politique a toutefois mise à profit pour appeler à la remobilisation autour du Président de la République en perspective des élections législatives prochaines. Conscient des forces en présence et surtout celles de l'opposition, Isma Dioum souhaite la pacification des relations entre leaders et un travail de terrain assez consistant. « L’opposition en perte de vitesse est en train d’utiliser des moyens non conventionnels pour attaquer notre coalition et ses têtes de file (…). Nous avons parlé à nos militants pour leur dire que la bataille vient de commencer et nous leur demandons de se préparer à faire face à nos adversaires... »