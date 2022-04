(TOUBA) ITV - SERIGNE BASSIROU SY : « Les mêmes erreurs produiront les mêmes effets… La coalition Idy - Macky n’a servi à rien… Que les perdants laissent la place aux autres! »

Dakaractu - Touba : Une énième défaite de votre coalition à Touba à l’issue des élections locales … Surprenant ou pas ?







Absolument pas ! Rien de surprenant. Cette défaite est juste une de plus car j’aime rappeler que les mêmes faits donnent les mêmes effets. Quand on répète les mêmes erreurs, on récolte les mêmes conséquences. Notre dernière tête de liste s’est beaucoup battue. Il a même été très courageux. C’est ce qu’il lui a permis de n’avoir été battu que de 800 voix. Mais hélas, le choix a été assez moins bien nourri. Il n'y a pas eu consensus encore moins des consultations. Notre coalition pouvait mieux s’en sortir avec moins de tâtonnements, plus d’emprise et de préparation. La désorganisation était énorme et il n’était pas possible de gagner dans un contexte pareil.







Dakaractu : Le choix était-il mauvais ?







Pas forcément ! Le choix était juste non négocié et mal amorti. Nous sommes en politique et en politique, le consensus vaut son pesant d’or. Nous sommes des premiers combats politiques du Président Macky Sall et nous devrions être ses vrais interlocuteurs au plan politique dans la localité de Touba. Hélas !







Dakaractu : Les législatives s’approchent. Que faut-il faire pour permettre à BBY de gagner ?







Nous devons juste apprendre de nos erreurs, savoir que la victoire est assujettie à des comportements responsables et à une unité des forces sans faille. En politique, les erreurs se paient cash. Notre seule victoire à Touba date de 2012. Tout le monde sait que ce succès était davantage dû à une certaine euphorie autour du Président Macky Sall et non à un travail de terrain. Il faut mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut. C’est ce que j’ai toujours dit, mais j’ai l’impression que l’on ne comprend pas encore réellement ce que je veux dire. Comment peut-on écarter les leaders qui ont enfanté ce parti. Les vieilles marmites font souvent les meilleures sauces.











Dakaractu : Une victoire, c’est bien. Qu’est-ce que vous allez faire pour cet objectif ?







Cette défaite lors des locales m’a beaucoup écœuré. Là, je viens de prendre un nouvel engagement. Ma préoccupation et c’est la seule que j’ai, désormais, c’est de donner la majorité au Président Macky Sall lors des prochaines joutes. J’ai commencé mes tournées et j’enchaîne les visites de proximité. Il est temps que je reprenne le flambeau car, visiblement, ceux qui sont devant ne sont pas en mesure de résoudre le problème. Les populations ne les connaissent pas. Que ceux qui ont été choisis têtes de liste et qui ont perdu sachent raison garder et vident le plancher. Ils ont été à l’essai et ils ont échoué. Qu’ils cèdent la place! Aucun d’entre ces leaders n’est plus légitime que moi, par exemple. Moi qui me suis toujours investi dans le social.











Dakaractu : Ils peuvent se relever...







Nous n’avons pas ce temps, le temps de les voir se relever. Nous avons juste le temps de recoller les morceaux, de discuter avec les populations et de reconquérir le terrain perdu. Le Président Macky Sall a un excellent bilan à Touba. Ce sont des centaines de milliards qui ont été investis dans la cité en termes de structures médicales, de routes, d’assainissement etc… Il faut inviter les populations à prendre conscience de ses efforts colossaux.







Dakaractu : Avec l’apport du Rewmi d’Idrissa Seck, tout devrait mieux aller ?







Le Rewmi d’Idrissa Seck ne nous a rien apporté. Du moins, ici à Touba. La coalition a même été handicapante. Vous savez, il y a de ces alliances qui vous causent plus de problèmes qu’elles ne vous en résolvent. Idrissa Seck avait réussi à gagner à Touba lors de l’élection présidentielle de 2029 avec 129 724 voix contre contre 67 745 pour le President Macky Sall. Mon soutien à Idrissa Seck était pédagogique et tout le monde était unanime à dire que j’y avais joué un rôle prépondérant. Rien que pour cela, nul ne devrait penser m’imposer une tête de liste. Et permettez que j’apprenne au Président que Idy ne s’est jamais vraiment impliqué dans la campagne à Touba. Idrissa Seck ne nous a servi à rien. Je suis avec lui au CESE, mais rien que son comportement envers les conseillers comme moi peut créer des frustrations. Dans cette coalition, Idy est le seul à y trouver son compte. Il a été nommé à la tête d’une forte institution. Déjà hier, il a été élevé au grade de Commandeur dans l’ordre national du Lion .







Dakaractu : Que pensez -vous de la décision de ramener dans l’attelage gouvernemental le poste de Premier ministre ?







Je trouve que c’est un poste qui n’aurait dû jamais être enlevé. Il est essentiel. Le Premier ministre joue un rôle de tampon entre le Président de la République et le reste des Sénégalais dont les ministres et les autres responsables investis de mandats. Il aide le chef de l’État à se décharger de certaines tâches et d’être plus efficace dans l’exercice de certains de ses pouvoirs. Sa vision des choses sera plus panoramique et plus transcendante.





Mais il pèse sur les épaules du Président, cette autre lourde charge de choisir l’homme qu’il faut à cette place, mais il est suffisamment bien renseigné pour identifier le meilleur profil.







Dakaractu : De nouveaux rebondissements dans l’affaire Sonko - Adji Sarr. Des commentaires ?







J’en ai aucun. C’est une affaire entre deux citoyens qui sont devant la justice. Je fais confiance à la justice de mon pays et les mots que je dirais ne changeront rien. Autant que je m’en arrête à ce petit commentaire...