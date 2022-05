TOUBA - ISMA DIOUM GRONDE : « Chez nous l’Apr souffre de certains de ses responsables, des tonneaux vides qui ne cherchent qu’à se remplir les poches »

Au sortir de l’audience que le Président de la République avait accordée à la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Mbacké, Isma Dioum a choisi de cumuler les rencontres avec les populations pour, dit-il, ratisser large et travailler à la massification de l’Apr. Hier à Ndamatou, le leader politique a proposé un discours politique assez catégorique estimant que des responsables du parti présidentiel ne jouent pas franc jeu avec le Chef de l´État. « Je n’ai jamais rien disputé avec mes camarades responsables. J’ai toujours préféré privilégier la massification et la communication pour octroyer plus de chances à nos listes à l’occasion des élections ». Il poursuit. Soutenu par un certain nombre de partis alliés qui ont envoyé des émissaires prendre part à sa rencontre, le conseiller du Président du Président de la République a ainsi dénoncé certains comportements. « Il y’a des gens qui ne sont là que pour se partager les sommes d’argent et se remplir les poches ou pour s’accaparer des postes de responsabilités. Ceux qui parlent le plus sont des tonneaux vides qui ne sont en rien utiles au parti et à la coalition. Le Président ne mérite pas ces responsables. Ce sont des gens qui jouent à cache-cache avec les militants et qui trompent leur monde. Il est temps que ça cesse » pestera -t-il notamment.