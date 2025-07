TOUBA- Faux appel à contributions / le Comité du Grand Magal alerte sur une affiche frauduleuse

Le Comité d’organisation du Grand Magal de Touba alerte l’opinion publique sur la diffusion d’une affiche frauduleuse circulant sur les réseaux sociaux. L’affiche en question mentionne le numéro 766661673 et appelle à des contributions financières, au titre du programme « Social Safar Édition 2025».



Le Comité tient à démentir formellement toute implication dans cette initiative et rappelle qu’ aucune rubrique de ce type ne figure dans les documents officiels* du Grand Magal.



Dans l’urgence, les autorités compétentes ont été saisies et une enquête est en cours. Le Comité affirme également qu’il « se réserve le droit de poursuivre en justice les auteurs de cette falsification », conformément aux dispositions légales en vigueur.



Enfin, il invite les fidèles et partenaires à ne se fier « qu’aux canaux officiels » pour toute communication relative au Grand Magal.